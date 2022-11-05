У Фінляндії вчені розкопали могилу 6000-річної дитини: такого вони ще не бачили

Археологи не виявили навіть кісток у могилі.

У Фінляндії археологи у могилі виявили фрагменти зубів дитини, яка жила ще у період мезоліту — близько 6000 років тому.

Про це пише IFL Science.

Хоча не збереглося жодних кісток, із цими знахідками вчені більше дізналися про звичаї поховань у давніх скандинавських громад.

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Могилу знайшли за допомогою червоної охри — це багатий на залізо глинистий грунт. Він грав важливу роль у церемоніях поховання вже багато років. Пляму саме червоної охри помітили вперше на землі.

Фрагменти людської емалі показали, що дитина була не старша 10,5 років. Також визначити дату допомогли кам'яні артефакти. У могилі знайшли 2 кварцові наконечники стріл, що відповідали періоду культури мезоліту.

Крім того, у місці поховання були мікроскопічні фрагменти пташиного пір'я. Його ідентифікували як пух водоплавних птахів. Також знайшли пір'я сокола. Його могли використовувати як прикрасу для могили.

Авторка дослідження Крістіна Маннермаа заявила, що відкриття є сенсаційним - ця знахідка дає цінну інформацію про традиції поховання у кам'яному віці.

Нагадаємо, під час своїх недавніх археологічних розкопок у стародавньому турецькому місті Келендеріс вчені виявили піч для промислового виробництва та дитячу могилу зі скляними браслетами.

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