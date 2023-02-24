У французькому винограднику виявили 200-метровий метеоритний кратер

Щоб уточнити природу западини, вчені провели радіолокаційні, геомагнітні та мінералогічні дослідження.
Поблизу міста Безьє (південь Франції) виявили стародавній кратер, який утворився внаслідок падіння метеорита.
Про це пише Sci.News.
Кратер, офіційно відомий як le Clot, діаметром близько 220 метрів і глибиною 30 метрів перебуває на території виноградника Domaine du Meteore. Коли саме він утворився — невідомо.
У 1950-х роках науковці припустили, що цей кратер виник від удару, через його форму та сильну магнітну аномалію. Однак за кілька років їхні колеги відкинули цю гіпотезу.
Тепер вчені знову проаналізували аномалію і підтвердили теорію 1950-х. Дослідники виявили, що магнітне поле Землі у кратері трохи слабше, ніж навколо нього. Це типово для ударних кратерів.
За допомогою сильних магнітів, прикріплених до пластини, у кратері виявили крихітні сфери з оксиду заліза, а також численні мікроалмази, які утворилися через високий тиск під час удару метеорита.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення з невідомою космічною ракетою на поверхні Місяця утворився новий подвійний кратер.
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