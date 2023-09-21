У глибинах Тихого океану виявили новий вірус: чи існує загроза для людства

Новий вірус під назвою vB_HmeY_H4907 був виявлений на глибині 8900 метрів у знаменитій Маріанській западині.

Новий вірус, виявлений у Тихому океані, вважається найглибшим з усіх, які коли-небудь виявляли в океанах Землі. Вірус виявили на глибині 8900 метрів у Маріанській западині.

Про це повідомляє Sky News.

Новий вірус належить до категорії так званих бактеріофагів, які інфікують бактерії і розмножуються всередині них.

Бактеріофаги вважаються найпоширенішими формами життя на планеті та відіграють ключову роль в екології океану, допомагаючи регулювати чисельність популяції та вивільняти поживні речовини.

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За словами науковців, новий вірус не може заразити людей. Після геномного аналізу він отримав назву vB_HmeY_H4907.

Хоча вірус виявили лише зараз, дослідники вважають, що він, ймовірно, широко поширений в океані. Він має структуру, схожу на структуру бактерій халомонас, які часто зустрічаються в осадових відкладеннях і гейзерних отворах на дні моря.

Морський вірусолог з Університету океану Китаю Мін Ван сказав, що це відкриття може надати інформацію для подальших досліджень виживання вірусів у найсуворіших і найбільш ізольованих середовищах на Землі.

Нагадаємо, у Західній Африці місто закрили на карантин після спалаху невідомого вірусу, який викликає кровотечу з носа.

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