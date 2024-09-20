У Google Photos з'явилася функція, якої давно хотіли користувачі

До сервісу Google Photos додали невелике, але корисне доповнення, про яке давно просили користувачі. Йдеться про можливість дзеркально відобразити або перевертати зображення по горизонталі.

Про це повідомляє тематичний ресурс Android Authority.

До цього моменту у Google Photos не було однієї базової опції – можливості дзеркально відобразити або перевертати зображення по горизонталі. Можна було лише обрізати, обертати фото або налаштовувати співвідношення сторін.

Тепер у розділі "Обрізка" інструментів редагування з’явилася нова кнопка Flip. Після редагування програма збереже нову версію зображення у вигляді копії. Це гарантує, що вихідне зображення залишиться у своєму оригінальному вигляді.

Ця функція особливо корисна, коли користувач хоче швидко "віддзеркалити" своє селфі (якщо така можливість відключена в застосунку камери).

Зауважимо, що це оновлення доступне тільки у мобільному клієнті Google Photos, натомість веб-версія сервісу такої функції не має.

Дзеркальне відображення фото в Google Photos

До слова, користувачі iPhone, які оновили операційну систему до iOS 18, скаржиться, що вона "вбиває" акумулятори.

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