У Google з’явилася нова функція: кому вона буде корисною

Резервні копії знімків зберігатимуться у форматі RAW для iOS та Android.

У додатку "Google Фото" відтепер з’явилася нова функція - збереження резервних копій знімків у форматі RAW для iOS та Android.

Про це повідомляє портал 9to5Google.

Любителі мобільних фото часто послуговуються форматом RAW, у якому фотографії залишаються без будь-якої обробки або стиснення. За допомогою графічного редактора можна самостійно вибрати рівень деталізації, підправити яскравість, колір, та інші параметри.

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Оскільки сучасні смартфони “навчилися” робити знімки без втрати якості, тепер вони автоматично завантажуються в "хмару" Google. Необроблені файли позначені відповідною іконкою RAW, а при відкритті можна перемикнутися на JPEG.

Нова функція, безумовно, корисна, але при цьому варто враховувати, що фотографії в RAW займають набагато більше місця, ніж в JPEG, а сховище "Google Фото" має обмеження – після подолання ліміту в 15 ГБ доведеться оформити підписку на Google One.

Нагадаємо, раніше компанія Google показала новий логотип своєї операційної системи Android.

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