У гробницях стародавньої єгипетської знаті виявлено голови крокодилів

Вчені вивчали дві гробниці в некрополі від 2013 року.

Археологи з Центру середземноморської археології Варшавського університету проводили розкопки в некрополі Ель-Асасіф, на захід від дамби, що веде до храму Хатшепсут.

Про це повідомляє Heritage Daily.

Фіванський некрополь — регіон на західному березі Нілу у Верхньому Єгипті. Його використовували для ритуальних поховань протягом більшої частини періоду фараонів, особливо в часи Нового царства.

Команда вивчала дві гробниці в некрополі від 2013 року, одна належала "Четі", важливому чиновнику часів правління фараона Небхепетра Ментухотепа II (правив у 2055-2002 рр. до н. е.), а друга належала анонімному, але високопоставленому чиновнику, який служив при королівському дворі.

В обох гробницях археологи нещодавно виявили голови дев’яти крокодилів, загорнуті в тканину, які не були ані муміфіковані, ані якимось особливим способом оброблені задля збереження.

У Стародавньому Єгипті крокодили були об'єктом поклоніння в образі бога Себека. Себек асоціюється з нільським крокодилом або західноафриканським крокодилом і представляється у вигляді крокодила, або як людина з головою крокодила.

Нагадаємо, у некрополі Амарна, що на східному березі річки Ніл, археологи знайшли дивовижну колекцію золотих прикрас, яку датують 3,5 тисячами років. Там вони розкопали поховання молодої жінки.

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

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