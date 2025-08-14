ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
107
2 хв

У глибокому космосі виявили "Око Саурона", яке дивиться на Землю

Вчені виявили космічний джет, що випромінюється надмасивною чорною дірою і за формою нагадує «Око Саурона», розгадавши багаторічну загадку про його незвичайну яскравість і повільний рух.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Око Саурона

Вчені створили детальне зображення чорної діри, яке виявилось схожим на Око Саурона з фільму «Володар перснів» / © Кадр із фільму "Володар перстнів"

Вчені виявили космічний об’єкт, який дивовижно нагадує «Око Саурона» з культового фільму «Володар перснів». Це потужний потік плазми та енергії, який виривається з блазара — галактики, що живиться надмасивною чорною дірою.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Блазар під назвою PKS 1424+240 є одним із найяскравіших у небі, попри те, що розташований за мільярди світлових років від нас. Це відкриття не лише подарувало моторошну, але й захопливу картину, а й допомогло дослідникам розв’язати багаторічну космічну загадку.

Розгадка таємниці

Довгий час астрономи були спантеличені, адже космічний джет PKS 1424+240 здавався повільним, хоча був одним із найяскравіших джерел гамма-променів і космічних нейтрино, які коли-небудь спостерігалися. Це суперечило теорії, що лише найшвидші джети можуть випромінювати таке виняткове світло.

Використавши дані 15 років спостережень з Very Long Baseline Array, вчені змогли створити детальне зображення джета. Виявилося, що його яскравість є результатом оптичної ілюзії.

«Коли ми реконструювали зображення, воно виглядало абсолютно приголомшливо. Ми ніколи не бачили нічого подібного: майже ідеальне тороїдальне магнітне поле з джетом, спрямованим прямо на нас», — розповіли дослідники.

/ © скриншот з відео

© скриншот з відео

Ілюзія та структура

Вирівнювання джета майже точно в напрямку Землі драматично посилює його високоенергетичне випромінювання — яскравість зростає у 30 разів і більше. Водночас він здається повільним через ефекти проєкції, що є класичною оптичною ілюзією.

Такий вигляд також дозволив вченим зазирнути прямо в серце блазара, виявивши, що його магнітне поле має спіральну або тороїдальну (у формі пончика) структуру. Вчені вважають, що ця унікальна структура відіграє ключову роль у прискоренні частинок до екстремальних енергій.

Нагадаємо, астрономи виявили загадковий радіосплеск, що є найвіддаленішим від нас у Всесвіті. Ця знахідка дозволить ученим краще зрозуміти процеси формування галактик у ранньому Всесвіті.

