У Хорватії знайшли "вампіра" XV століття: тіло обезголовили, щоб він не повстав з мертвих

Дослідники припускають, що місцеві мешканці вірили у вампіризм і вживали заходів, щоб не дозволити небіжчику повернутися та помститися живим.

У середньовічній фортеці Рачеша в Хорватії археологи виявили останки чоловіка, якого, ймовірно, вважали вампіром. Його могилу осквернили після поховання: тіло ексгумували, відокремили голову, а тулуб перепоховали обличчям вниз.

Як пише Daily Mail, фортеця розташована за 112 км на південний схід від Загреба і є місцем понад 180 поховань, але це виділяється своєю незвичністю.

Ведуча дослідниця, археолог доктор Наташа Шаркич пояснює:

"Те, як було розташоване тіло, не можна пояснити жодними природними чинниками. Це було людське втручання, і воно сталося, коли м’які тканини ще зберігалися. Це означає, що хтось розкопав свіжу могилу, акуратно відокремив череп і перевернув тіло. Для цього мала бути причина".

Дослідники припускають, що місцеві мешканці вірили у вампіризм і вживали заходів, щоб не дозволити небіжчику повернутися та помститися живим.

Віра в кровопивців була поширена у слов’янських країнах протягом століть. Один із відомих випадків – хорватський селянин Юра Грандо Алілович, який помер у 1656 році, але його вважали вампіром і навіть записали це в історичних документах.

Подібні випадки зафіксовані і в сусідніх країнах. Наприклад, у Сербії у 1725 році Петара Благоєвича стратили та спалили через підозру у вампіризмі. У Польщі археологи виявили кілька поховань, де небіжчиків спеціально заковували або приколювали до землі, щоб запобігти їхньому "поверненню".

Це відкриття вкотре підтверджує, що віра у вампірів була не просто легендою, а частиною реальних поховальних практик середньовічної Європи.

Нагадаємо, що під час археологічних розкопок на цвинтарі 17 століття в селі П'єн учені натрапили на незвичайне поховання жінки в шовковій шапочці, що вказує на високий статус, і з великим зубом-різцем, що стирчить.