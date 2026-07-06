У якому віці людський мозок найгостріший: науковці здивували відкриттям

Мозок / © Pixabay

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Багато людей вважають, що вони вже досягли свого піку до 30 років, але нові дослідження показують протилежне. Вчені виявили, що люди не досягають найвищого рівня психологічного функціонування до 55-60 років. Усе тому, що десятиліття накопичених знань, емоційної зрілості та життєвого досвіду переважують зниження швидкості чистого розумового розвитку.

Про це пише Daily Mail.

Середній вік є вершиною психологічної готовності

У дослідженні, опублікованому в журналі Intelligence, йдеться про те, що рідкісний інтелект, який досягає піку близько 20 років і суттєво знижується в дорослому віці, часто вважається найважливішою когнітивною здатністю для прогнозування важливих життєвих результатів.

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«Однак людські досягнення в таких сферах, як кар'єрний успіх, досягають піку набагато пізніше, зазвичай у віці від 55 до 60 років. Ці результати свідчать про те, що функціональна здатність, визначена з точки зору ключових диференціальних психологічних рис, може досягати піку в кінці середнього віку, що тісно пов'язано з типовим піком кар'єрних досягнень. Загалом, когнітивно-особистісне функціонування досягає піку у віці від 55 до 60 років», — встановили науковці.

Для свого дослідження команда з Університету Західної Австралії провела великий огляд основних опублікованих досліджень, які вже вимірювали, як різні психологічні здібності змінюються з віком.

Вони обрали дев'ять широких сфер, які, на їхню думку, сприяють успіху в реальному світі, включаючи здатність до міркування, словниковий запас, знання, робочу пам'ять та швидкість оброблення інформації.

Вони також охоплювали основні риси особистості, надаючи особливого значення сумлінності — організованості, надійності та дисципліні — та емоційній стабільності, такій як здатність зберігати спокій під тиском.

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Для свого аналізу вони об'єднали всі ці риси в один загальний бал під назвою Індекс когнітивно-особистісного функціонування.

Загалом, вони виявили деякі здібності, які почали знижуватися з 20 років, такі як швидкість оброблення інформації та оперативна пам'ять. Однак, було встановлено, що деякі покращилися з віком, включаючи словниковий запас, фінансову грамотність, емоційний інтелект, сумлінність та емоційну стабільність. Коли всі здібності були об'єднані, вони виявили, що психологічне функціонування досягало піку у віці від 55 до 60 років.

Серед відомих осіб, які, можливо, досягли свого «піку» в цей період, є Борис Джонсон, який став прем'єр-міністром у віці 55 років, науковиця з CRISPR Дженніфер Дудна, яка отримала Нобелівську премію у 56 років, та Ліам Нісон, який знявся у популярному фільмі «Викрадена» у віці 56 років.

Ґрунтуючись на своїх висновках, автори стверджують, що люди, ймовірно, найкраще підходять для виконання керівних обов'язків у пізньому середньому віці.

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Вони припускають, що окремі особи, які обіймають посади, що вимагають складного судження, такі як керівники вищої ланки, судді чи політичні лідери, навряд чи будуть у найкращій формі до 40 років або після 65 років.

«Ці збіжні закономірності свідчать про те, що пізній період середнього віку може являти собою пік не лише соціально-економічних досягнень, але й основних психологічних здібностей, які підтримують ефективне ухвалення рішень, лідерство та виконання складних ролей у ширшому сенсі», — зазначають науковці.

Команда дослідників пояснила, що хоча об'єм мозку починає зменшуватися від 30 років, інші нейронні характеристики можуть допомогти компенсувати ці дегенеративні ефекти.

Раніше вчені виявили, що навіть під загальним наркозом мозок продовжує активно обробляти мовлення: він розпізнає слова, частини мови та навіть прогнозує, яке слово пролунає наступним. Дослідження на пацієнтах під час операцій показало: гіпокамп зберігає здатність навчатися й реагувати на нову інформацію навіть у стані повної непритомності, що ставить під сумнів уявлення про те, що складне мислення можливе лише у свідомому стані. Науковці вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти природу свідомості та може стати основою для створення нових нейротехнологій, зокрема мовних протезів для людей після інсульту чи травм мозку, хоча результати ще потребують підтвердження в ширших дослідженнях

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