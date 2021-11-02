У Instagram стався новий збій: користувачі яких країн постраждали

Більшість користувачів скаржаться на роботу програми.
Користувачі соціальної мережі Instagram у низці країн скаржаться на збої у роботі сервісу.
Про це інформує сайт Downdetector, який відстежує збої та відключення популярних інтернет-ресурсів.
За його інформацією, більшість користувачів скаржаться на роботу програми, відзначаються збої при з'єднанні з сервером та при роботі сайту.
Проблеми із роботою соцмережі спостерігаються, зокрема, у Росії, США, Великобританії, Австралії, Франції та інших.
Читайте також:
- Регіна Тодоренко заявила, що залишає Instagram
- Відомий блогер суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу та недобір передплатників у Instagram
- У Instagram знову стався збій : які країни зачепило