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У Instagram стався новий збій: користувачі яких країн постраждали

У Instagram стався новий збій: користувачі яких країн постраждали

Pexels

Більшість користувачів скаржаться на роботу програми.

Користувачі соціальної мережі Instagram у низці країн скаржаться на збої у роботі сервісу.

Про це інформує сайт Downdetector, який відстежує збої та відключення популярних інтернет-ресурсів.

За його інформацією, більшість користувачів скаржаться на роботу програми, відзначаються збої при з'єднанні з сервером та при роботі сайту.

Проблеми із роботою соцмережі спостерігаються, зокрема, у Росії, США, Великобританії, Австралії, Франції та інших.

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