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У Instagram знову стався збій: які країни зачепило

У Instagram знову стався збій: які країни зачепило

pixabay.com

Збій в роботі соцмережі стався приблизно о 23:21 за Києвом.

Користувачі Instagram з низки європейських країн поскаржилися на збої в роботі сервісу.

Про це інформує Downdetector, який відстежує збої і відключення популярних інтернет-ресурсів.

Новий збій став досить масштабним.

Збій в роботі популярної соцмережі стався приблизно о 23:21 за Києвом.

Про неполадки повідомляють в основному користувачі з Німеччини, Нідерландів, Великої Британії.

Раніше користувачі США, Канади і низки країн Європи, в тому числі європейської частини Росії, також повідомляли про збої.

Більшість користувачів Instagram скаржилися на роботу додатка, наприклад, неполадки при з'єднанні з сервером, некоректне зображення стрічки, погану роботу з сайтом і інші схожі проблеми.

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