У Камбоджі знайшли унікальне дерево з таємничим минулим (фото)

Дерево / фото ілюстративне / © Getty Images

У сільській місцевості Камбоджі, у провінції Стінгтраенг, робітники випадково знайшли скам’яніле дерево, вік якого, за попередніми оцінками, сягає двох мільйонів років.

Про це пише T4.

Цю дивовижну знахідку виявили випадково — під час будівництва нової дороги в горах поблизу села Катоут. Робітники натрапили на надзвичайно «твердий камінь», який, виявився скам’янілим деревом.

Про знахідку повідомили місцевій владі, і для подальшого вивчення на місце прибули фахівці з Міністерства довкілля та представники департаментів культури й образотворчих мистецтв.

Наразі дослідники відкопали близько 17,5 метрів скам’янілого стовбура. За попередніми оцінками, це лише частина дерева.

Дослідники відкопали близько 17,5 метрів скам’янілого стовбура/ Джерело фото: Т4

На думку дослідників, його загальна довжина може сягати 30 метрів і більше, тому вони планують повністю розкопати знахідку.

Щоб захистити дерево від пошкоджень, навколо нього збудують спеціальну споруду, а місцева влада планує перетворити об’єкт на туристичний центр.

Раніше у цьому регіоні уже знаходили стародавні скам’янілості морських тварин, вік яких може становити близько 250-300 мільйонів років.

Ці знахідки можуть свідчити про те, що Камбоджа колись була островом або навіть дном океану. Виявлення на її території скам’янілого дерева, що може мати вік два мільйони років, дасть змогу науковцям краще зрозуміти геологічну історію регіону та дослідити його давні екосистеми.

Раніше, вчені виявили у Монголії новий вид динозавра, схожого на хижу індичку, який мав надзвичайно великі кігті.

