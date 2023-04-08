У Канаді виявили 30 000-річну мумію невідомого звіра

Під час першого огляду давньої померлої істоти не було зрозуміло, що це за тварина.

Гірники, які працюють на золотих копальнях у регіоні Клондайк на території Юкон у Канаді, знайшли муміфікований згорток з хутра, пазурів та кінцівок, що належали невідомій тварині. Вчені з Центру інтерпретації Юкон-Беренгія провели новий аналіз муміфікованих останків, виявлених у вічній мерзлоті. З'ясувалося, що ця тварина є родичем відомого сьогодні гризуна, який помер під час сплячки 30 тисяч років тому.

Про це пише Live Science.

За словами палеонтологів, які вивчали мумію стародавньої тварини, аналіз показав, що згорток з вовни, кігтів і кінцівок є арктичним (ще його називають американським або берингійським) ховрахом, що впав у сплячку. Ці гризуни досі існують і за 30 тисяч років також мешкають на тій же території, де було виявлено давню мумію. На честь місцевості, де золотодобувачі виявили останки тварини, вчені назвали ховраха Хестер.

Під час першого огляду давньої померлої істоти не було зрозуміло, що це за тварина.

Раніше стало відомо, що камінь, що містить агат, виявився яйцем динозавра, якому 60 млн років.

Скільки коштує найдорожча та важить найбільша плюшева тварина

Читайте також: