У Канаді знайшли повний скелет динозавра, вкритий шкірою (фото)

Під час археологічних розкопок у канадському Провінційному парку Дайносор дослідники виявили на схилі гори скам'янілість, яка є рідкісним повним скелетом динозавра.

Знахідка може допомогти палеонтологам зрозуміти, як росли та розвивалися гадрозаври. Крім того, в скелі може бути навіть більше шкіри, що збереглася, що може дати повне уявлення про те, як вигляд мав гадрозавр.

Про це пише Shropshire Star.

Хоча скам'янілість включає велику частину хвоста молодого гадрозавра (також "качконосі" динозаври) і його праву задню лапу, вона розміщена в горі в такій формі, що вчені не виключають збереження всього скелета. Оскільки цілі скелети динозаврів дуже рідкісні, зразок надасть важливу інформацію про анатомію динозавра і як він виглядав. Експерти кажуть, що весь скелет добре зберігся, і навіть шкіра.

Фото: Shropshire Star

"Це дуже захопливе відкриття, і ми сподіваємося завершити розкопки протягом наступних двох польових сезонів. Судячи з невеликого розміру хвоста і ступень, це був молодий динозавр", — зазначив вчений Браян Піклз.

Раніше стало відомо, що вчені виявили в Зімбабве рештки динозавра, який жив понад 230 мільйонів років тому.

А в Португалії чоловік виявив на задньому дворі свого будинку рештки величезного динозавра, які тепер досліджують учені.

Новини світу: китайські археологи знайшли шматок хребта динозавра

Читайте також: