У Казахстані розкопали місто бронзової епохи

У Казахстані виявили руїни великого міста бронзової доби під назвою Семиярка / © Associated Press

Археологи виявили в степах Казахстану велике поселення бронзової доби віком 3600 років.

Про це повідомляє Live Science.

Місто датується 1600 роком до нашої ери. За даними вчених, воно стало першою пам’яткою в цьому регіоні, в якій для металургії та виробництва олов’яної бронзи було відведено великий простір.

Коли команда обстежила територію за допомогою дронів і розкопала кілька різних ділянок городища, вчені помітили два ряди земляних валів, або великих земляних насипів, розташованих під кутом один до одного та розділених на більш дрібні споруди. Стіни із сирцевої цегли були збудовані вздовж внутрішньої сторони валів і, можливо, позначали межі окремих домогосподарств.

На стику двох рядів розташовувалася більша центральна споруда. За оцінками вчених, вона була вдвічі більшою за інші будівлі і, ймовірно, використовувалася для ритуалів або управління.

На південний схід від одного з рядів земляних валів була область, заповнена металевими артефактами, рудою і шлаком. Вчені вважають, що її використовували для металообробки. Ймовірно, це місце було призначене для виробництва міді та олов’яної бронзи.

«Масштаби і структура Семиярки не схожі ні на що інше, що ми бачили в степовій зоні», — поділився співавтор дослідження Ден Лоуренс.

Він також додав, що знахідки «показують, що місцеві громади бронзової доби створювали складні, сплановані поселення, аналогічні до тих, що існували у їхніх сучасників у більш традиційно „міських“ частинах стародавнього світу».

