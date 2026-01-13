Місячна риба / © Суспільне надбання

Місячна риба, відома також як опах, стала унікальним винятком серед мешканців океану. Наукове дослідження 2015 року підтвердило: ця риба здатна підтримувати температуру тіла приблизно на 5°C вищу за температуру навколишньої води. Це перший і наразі єдиний зафіксований випадок повної теплокровності серед риб.

Про це повідомило видання Iflscience.

На відміну від більшості видів, які є холоднокровними і залежать від температури води, опах циркулює теплу кров по всьому тілу — подібно до ссавців. Під час спостережень учені встановили, що підвищена температура зберігається не лише в м’язах, а й у життєво важливих органах, зокрема в серці. При цьому тепло не було пов’язане винятково з руховою активністю риби.

Ключ до цього явища дослідники знайшли в анатомії зябер. У місячної риби вони мають унікальну мережу кровоносних судин, яка створює ефект протитечійного теплообміну. Тепла кров, що виходить із тіла, нагріває холодну кров, яка повертається з зябер після контакту з холодною океанічною водою. Такий механізм значно зменшує втрати тепла під час газообміну.

Біолог Ніколас Вегнер з Південно-західного наукового центру рибальства NOAA зазначав, що раніше подібних структур у зябрах риб не спостерігали. За його словами, цей еволюційний механізм надає місячній рибі помітну перевагу в глибоководному середовищі.

Риба-місяць. Фото NOAA Fisheries

Збереження стабільно теплої крові дозволяє опаху бути активнішим за інших мешканців холодних глибин. Дослідження показали, що риба здатна плавати швидше, краще бачити та ефективніше полювати. Це дає їй змогу переслідувати рухливу здобич, зокрема кальмарів, а також здійснювати далекі міграції.

Водночас учені наголошують, що інші риби також можуть частково виробляти тепло — зазвичай у м’язах під час активного руху. Проте жоден з відомих видів не демонструє повної ендотермії всього тіла, як це робить місячна риба.

Подальші дослідження принесли ще один важливий результат. У 2018 році науковці з’ясували, що риби-місяці є не одним видом, як вважалося раніше, а щонайменше п’ятьма окремими видами. Водночас повну теплокровність підтверджено лише у Lampris guttatus.

