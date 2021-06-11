У Китаї створили робота-собаку: він біжить біля господаря і переносить на спині предмети

Китайський стартап заявляє, що планує зробити роботів такими ж доступними і популярними, як смартфони і дрони.

Китайська компанія Unitree Robotics представила чотириногого робота Go1. За своїми функціями пристрій нагадує собаку: у робота є опція відстеження людини, завдяки чому він може всюди супроводжувати власника. Робот також здатний переносити на спині невеликі вантажі - наприклад, пляшку води.

Як пише розробник, Go1 випускають у трьох версіях: базову модель Go1 Air вартістю 2 700 доларів, Go1 за 3 500 доларів і Go1 Edu за 8 500 доларів.

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Вага робота - 12 кілограмів. Усі моделі можуть автоматично відстежувати людину і уникати перешкод, а більш дорогі мають давачі і потужний процесор. Також тільки просунуті версії Go1 здатні розвивати швидкість до 17 кілометрів на годину.

Unitree Robotics відрізняється низькою вартістю в порівнянні з аналогами. Так, ціна робота Spot компанії Boston Dynamics сягає $74,5 тисячі.

Нагадаємо, винахідник із Південної Кореї створив "третє око" для любителів не відриватись від смартфонів на вулиці. Почеплене на голову, воно за допомогою сенсорів визначає перешкоди на шляху.

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