У Китаї вчені виявили величезні сліди невідомого раніше виду динозаврів

Дослідники вважають, що вид існував близько 96 мільйонів років.

Палеонтологи виявили залишки величезних слідів динозаврів, які не належать жодному з раніше відкритих видів.

Про знахідку дослідники повідомили в журналі iScience.

Довжина відбитків ніг досягла понад 33 сантиметрів, а значить тварина, якій вони належали, мала близько 1,5 метри зросту і 4,5 метри довжини. Це суттєво відрізняє їх від найближчих відомих родичів –- велоцирапторів, які зазвичай досягали розмірів лабрадора.

Вчені вважають, що, можливо, виявили новий вид динозаврів, який є одним із найбільших в історії рапторів.

Знайдені в Китаї зразки є відбитками двох пальців зі слідами кігтів на кінці кожного. Єдиними динозаврами, які ходили на двох пальцях, були хижаки, такі як велоцираптор та його близькі родичі. Подібні відбитки динозаври залишали, тому що їхній третій внутрішній палець був піднятий над землею, що запобігало стиранню кігтя. Так він залишався смертельно гострим.

Новий вид отримав назву Fujianipus yingliangi, що означає "стопа Фуцзяню" (Фуцзянь - провінція на південному сході Китаю, де виявили залишки). Дослідники вважають, що вид існував близько 96 мільйонів років тому і належить до родини хижаків, відомих як Троодонтиди. Такого висновку вчені дійшли спираючись на пропорції відбитків пальців (зокрема, зовнішній палець на кожній нозі набагато коротший за середній).

Нагадаємо, вчені повідомили про те, що вони виявили новий вид тиранозавра, який був названий Tyrannosaurus mcraeensis. Це також був величезний 12-метровий динозавр, який важив 10 тонн і мав велику пащу, наповнену великою кількістю зубів.

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