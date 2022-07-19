У Китаї відвідувач ресторану випадково натрапив на сліди бронтозаврів

Палеонтологи підтвердили, що дивні вм’ятини у дворі ресторану на південному заході Китаю залишили динозаври, які жили у ранньому крейдяному періоді.

У китайському місті Лешань в провінції Сичуань відвідувач ресторану помітив на кам'янистому дворі закладу дивні вм’ятини, які нагадали йому сліди динозавра. Про знахідку він одразу повідомив доцента Китайського університету наук про Землю Сін Ліда.

Як передає агентство Сіньхуа, науковець зібрав групу палеонтологів та провів розслідування на місці.

Дослідженням було встановлено, що сліди у дворі сучасного ресторану дійсно залишили два бронтозаври, які пересувалися вздовж річки в посушливому регіоні, яким був теперішній Лешань близько 100 мільйонів років тому, тобто у ранньому крейдяному періоді.

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За словами Сіна, це відкриття важливе тим, що в місті Лешань на південному заході Китаю вперше було виявлено сліди динозаврів.

Нагадаємо, раніше палеонтологи виявили скам'янілі рештки нового виду хижих динозаврів в Єгипті. Вчені вважають, що цей хижак мав довжину тіла приблизно 6 метрів та переміщувався на двох нижніх кінцівках.

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