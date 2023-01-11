У Китаї виявили новий вид креветки віком 518 мільйонів років

Китайські палеонтологи встановили новий вид скам'янілості креветки, знайденої в провінції Юньнань на південному заході Китаю, віком 518 мільйонів років.

Про це пише China Daily.

Згідно з даними Нанкінського інституту геології та палеонтології Академії наук Китаю (NIGPAS), новий вид називається Innovatiocaris maotianshanensis. Раніше був відомий як аномалокаріс, що означає аномальна креветка, оскільки зовнішній вигляд дуже схожий на вже відомого радіодонта.

Скам'янілості нового виду креветок були зібрані з ранньокембрійської фауни осадового родовища Ченцзян у горах Маотяньшань.

Новий вид креветок дуже схожий на радіодонта: має обтічний тулуб з парними лопатями і зябровими клапанами для плавання й дихання, пару колючих клешень та пару великих складних очей на голові, а також радіальні ротові частини під головою.

Однак Innovatiocaris maotianshanensis має пару особливо подовжених хвостових вилок, а морфологічні деталі його передніх пазурів чітко відрізняються від таких в Anomalocaris.

Дослідники також провели еволюційний аналіз роду, який показав, що він дуже близький до еволюційної відправної точки Anomalocaris. За даними вчених, нове відкриття також дає важливі підказки для розуміння еволюції та екології ранніх членистоногих протягом раннього кембрійського періоду.

Нагадаємо, вчені виявили в мозку людини невідому раніше мембрану.

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