У Китаї вважають, що висадять космонавтів на Місяць до 2030 року: деталі

У Китаї вважають, що висадять космонавтів на Місяць до 2030 року: деталі

Країна поставила собі мету.

Китай може висадити космонавтів на поверхні Місяця в період до 2030 року.

Про це заявив в ефірі Китайської телевізійної мережі технічний радник Китайської академії космічних технологій (CAST) Е Пейцзянь, пише "Інтерфакс".

"Особисто я думаю, що поки технологічні розробки, націлені на проведення пілотованих місій для висадки на Місяць, продовжуються, поки країна ставить собі за мету, висадка китайських космонавтів на Місяці цілком можлива раніше 2030 року", — заявив Є Пейцзянь.

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Раніше Китай заявляв про плани висадження космонавтів на Місяць і будівництво на ньому місячної дослідницької бази в 2030-х роках. Попереднім місцем висадки називався Південний полюс через достатню освітленість цієї області сонячним світлом та наявність запасів льоду, з яких можна видобувати воду.

Нагадаємо, що раніше Китай підняв на Місяці національний прапор.

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