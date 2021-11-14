У Китаї вважають, що висадять космонавтів на Місяць до 2030 року: деталі

Країна поставила собі мету.
Китай може висадити космонавтів на поверхні Місяця в період до 2030 року.
Про це заявив в ефірі Китайської телевізійної мережі технічний радник Китайської академії космічних технологій (CAST) Е Пейцзянь, пише "Інтерфакс".
"Особисто я думаю, що поки технологічні розробки, націлені на проведення пілотованих місій для висадки на Місяць, продовжуються, поки країна ставить собі за мету, висадка китайських космонавтів на Місяці цілком можлива раніше 2030 року", — заявив Є Пейцзянь.
Раніше Китай заявляв про плани висадження космонавтів на Місяць і будівництво на ньому місячної дослідницької бази в 2030-х роках. Попереднім місцем висадки називався Південний полюс через достатню освітленість цієї області сонячним світлом та наявність запасів льоду, з яких можна видобувати воду.
Нагадаємо, що раніше Китай підняв на Місяці національний прапор.
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