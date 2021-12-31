У Китаї заявили про намір збудувати першу базу на Місяці до 2027 року

У Китаї заявили про намір збудувати першу базу на Місяці до 2027 року

Головне завдання місії - використання ресурсів природного супутника Землі.

Влада КНР вирішила прискорити свою програму освоєння Місяця та побудувати власну базу до 2027 року. Головним завданням місії буде створення основи для видобутку та використання ресурсів природного супутника Землі

Про це повідомляє видання South China Morning Post з посиланням на чиновників Китайського національного космічного управління.

Відколи США виключили Росію та Китай зі списку партнерів щодо космічної місії, яка передбачала видобуток корисних копалин на Місяці, КНР вирішила прискорити власну місячну програму. Місію "Чан’е-8", яку було заплановано на 2035 рік, хочуть завершити до 2027 року.

Також читайте SpaceX доправлятиме вантажі на орбітальну станцію NASA у межах проєкту з повернення людей на Місяць

Китай відмовився від будівництва навколомісячної орбітальної станції і вирішив створити базу на поверхні природного супутника Землі. Вчені також планують розробити автономну мобільну дослідницьку станцію, яка передбачатиме віддалення від бази на 1000 кілометрів.

За задумом китайських науковців, база на Місяці буде розташована в печерах або загалом нижче рівня місячної поверхні, щоб захистити її від метеоритів та радіації.

Як відзначає чиновник Китайського національного космічного управління, головним завдання Китаю є створення основи для мирного використання ресурсів супутника Землі.

Нагадаємо, раніше китайський місяцехід Yutu-2, який уже третій рік досліджує зворотну сторону Місяця, зафіксував на знімку дивний об'єкт правильної кубічної форми.

Читайте також: