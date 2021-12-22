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У Китаї знайшли ембріон динозавра, що ідеально зберігся (відео)

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У Китаї знайшли ембріон динозавра, що ідеально зберігся (відео)

Довжина ембріона від голови до хвоста становить 27 сантиметрів.

У місті Ганьчжоу, на півдні Китаю, вчені виявили ідеально збережений ембріон динозавра, який був готовий вилупитися з яйця. 

Про це повідомляє ВВС.

Спеціалісти вважають, що це беззубий динозавр-теропод або овірапторозавр, а його вік становить щонайменше 66 мільйонів років. 

За словами дослідниці з Бірмінгемського університету доктора Фіон Вайсум Ма, це найкращий ембріон динозавра в історії. 

Це відкриття дозволило дослідникам краще розуміти зв'язок динозаврів з птахами: скам'янілість показує, що ембріон був у скрученому становищі, як і птахи перед вилупленням з яйця. 

Довжина ембріона від голови до хвоста становить 27 см, довжина яйця – 17 см. Він зберігається в музеї Yingliang Stone Nature History. 

Частина тіла динозавра все ще покрита каменем і дослідники використовуватимуть передові методи сканування, щоб відтворити зображення всього скелета. Овірапторозаври були пернатими і жили в пізній крейдяний період – від 100 до 66 мільйонів років тому – на території сучасних Азії та Північної Америки.

Раніше стало відомо, що вчені знайшли новий вид динозавра. Дослідники виявили близько 80% скелета динозавра, який мешкав у Патагонії (Чилі), приблизно 74 млн років тому. Четверонога травоїдна істота, названа Stegouros elengassen, є яскравим прикладом ранньої гонки озброєнь, яка розвинулася в епоху динозаврів і почалася заради виживання.

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