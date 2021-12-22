У Китаї знайшли ембріон динозавра, що ідеально зберігся (відео)

Довжина ембріона від голови до хвоста становить 27 сантиметрів.

У місті Ганьчжоу, на півдні Китаю, вчені виявили ідеально збережений ембріон динозавра, який був готовий вилупитися з яйця.

Про це повідомляє ВВС.

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Спеціалісти вважають, що це беззубий динозавр-теропод або овірапторозавр, а його вік становить щонайменше 66 мільйонів років.

За словами дослідниці з Бірмінгемського університету доктора Фіон Вайсум Ма, це найкращий ембріон динозавра в історії.

Це відкриття дозволило дослідникам краще розуміти зв'язок динозаврів з птахами: скам'янілість показує, що ембріон був у скрученому становищі, як і птахи перед вилупленням з яйця.

Довжина ембріона від голови до хвоста становить 27 см, довжина яйця – 17 см. Він зберігається в музеї Yingliang Stone Nature History.

Частина тіла динозавра все ще покрита каменем і дослідники використовуватимуть передові методи сканування, щоб відтворити зображення всього скелета. Овірапторозаври були пернатими і жили в пізній крейдяний період – від 100 до 66 мільйонів років тому – на території сучасних Азії та Північної Америки.

Meet ‘Baby Yingliang’! Our experts examined the 72 million-year-old embryo found inside a fossilised dinosaur egg in southern China, shedding new light on the link between the behaviour of modern birds and dinosaurs @LES_UniBham @EdinburghUni https://t.co/IVA2Un22zb pic.twitter.com/ZY1LE8i3Es — UniBirmingham News (@news_ub) December 21, 2021

Раніше стало відомо, що вчені знайшли новий вид динозавра. Дослідники виявили близько 80% скелета динозавра, який мешкав у Патагонії (Чилі), приблизно 74 млн років тому. Четверонога травоїдна істота, названа Stegouros elengassen, є яскравим прикладом ранньої гонки озброєнь, яка розвинулася в епоху динозаврів і почалася заради виживання.

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