У Китаї знайшли новий вид "золотої" риби, яка ще не завершила еволюцію

Ймовірно, ця риба є ендеміком і мешкає виключно в цій місцевості, проте екологи зазначають, що її екосистема залишається недостатньо вивченою.

Під час дослідження печери в китайській провінції Гуйчжоу вчені виявили новий вид риби, яка не лише має унікальний позолочений окрас, а й, схоже, досі проходить еволюційні зміни.

Про це пише IFL Science.

Відкритий вид отримав назву Xingren golden-lined fish (Sinocyclocheilus xingrenensis) на честь сусіднього міста. Ймовірно, ця риба є ендеміком і мешкає виключно в цій місцевості, проте екологи зазначають, що її екосистема залишається недостатньо вивченою.

Щоб підтвердити унікальність риби, вчені провели аналіз її ДНК і порівняли з іншими представниками роду Sinocyclocheilus. Xingren виявилася дрібнішою за своїх найближчих родичів і мала іншу кількість променів у плавцях.

Проте науковців здивувала не лише її незвичайна позолочена шкіра. У Xingren golden-lined fish відсутня луска, що є типовою ознакою печерних риб, але водночас вона має великий розмір очей, хоча в умовах постійної темряви вони не мають практичного застосування.

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"Це доволі заплутана ситуація, — пояснюють дослідники. — Більшість печерних риб або повністю втратили зір, або мають рудиментарні органи зору. Але цей вид, схоже, ще не пройшов цей етап еволюції".

Науковці припускають, що Xingren golden-lined fish відносно недавно адаптувалася до життя в печерах і все ще перебуває в процесі еволюційних змін.

Генетичний аналіз показав, що втрата луски у риб роду Sinocyclocheilus відбулася відносно недавно — у плейстоцені, тобто приблизно від 2,6 мільйонів до 11 000 років тому.

"Це свідчить про те, що більшість печерних риб живуть у таких умовах не більше кількох мільйонів років", — зазначають автори дослідження.

Вони припускають, що Xingren golden-lined fish може продовжувати процес адаптації до життя у темряві, поступово втрачаючи очі й змінюючи інші фізіологічні характеристики.

Однак майбутнє цього виду під питанням. Хоча його популяція поки не є критично малою, середовище проживання знаходиться у центрі села, що робить рибу вразливою до антропогенного впливу.

"З огляду на можливу урбанізацію цього регіону, існує значний ризик деградації або навіть повного знищення середовища проживання в найближчому майбутньому", — застерігають вчені.

Дослідники сподіваються, що вдасться розробити програми збереження цього унікального виду, щоб він не зник, перш ніж завершить свою еволюцію.