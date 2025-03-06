У Китаї знайшли унікальні скам'янілості птахів, які змінюють уявлення про еволюцію

Вчені виявили, що еволюція птахів почалася набагато раніше, ніж вважали раніше.

У Китаї знайшли унікальні скам’янілості птахів, які доводять, що їх диверсифікація почалася на 20 мільйонів років раніше, ніж вважалося.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Наукова група під керівництвом професора Мінь Вана з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології (IVPP) Китайської академії наук виявила дві скам'янілості птахів у породах юрського періоду в провінції Фуцзянь. Ці останки віком близько 149 мільйонів років змінюють уявлення про ранню еволюцію птахів, заповнюючи просторово-часовий розрив у літописі скам'янілостей.

Одна зі знайдених скам’янілостей належить новому виду птаха — Baminornis zhenghensis. Він поєднує ознаки як динозавроподібних істот, так і птахів. Головна особливість — короткий хвіст із пігостилем, що є похідною характеристикою сучасних птахів. До цього часу найдавніші короткохвості птахи були відомі лише з крейдяного періоду. Це відкриття доводить, що така морфологія з’явилася ще у юрський період.

Baminornis zhenghensis має унікальну будову скелета:

Плечовий та тазовий пояси схожі на тих, що є у орнітоторацинів (група птахів, до якої належать сучасні види).

Структура рук нагадує динозаврів, що не літали, що вказує на перехідний етап між динозаврами та птахами.

Друга знайдена скам'янілість представлена лише вилочкою, що ускладнює її класифікацію. Проте попередній аналіз показав, що вона, ймовірно, належить до Ornithuromorpha — групи птахів, представники якої в основному відомі з крейдяного періоду. Вчені планують додаткові дослідження, щоб підтвердити це припущення.

Ці скам'янілості доводять, що птахи вже були широко диверсифіковані до кінця юрського періоду, тобто їхня еволюція почалася набагато раніше, ніж вважали раніше.

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