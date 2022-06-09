У Колумбії археологи натрапили на затонулий скарб (відео)

Біля берегів Колумбії археологи знайшли золоті монети й інші скарби, розкидані навколо двох кораблів, які зазнали аварії. Ймовірно, майже два століття тому.

Дистанційно керований апарат досяг глибини 900 м під поверхнею океану, показавши нові зображення уламків аварії корабля.

Про це пише CBS News.

На відео показаний найкращий на сьогодні вид скарбів, що перебували на борту "Сан-Хосе", враховуючи золоті зливки та монети, гармати, виготовлені в Севільї 1655 року, та неушкоджений китайський столовий сервіз.

Уряд Колумбії вважає скарб "національним надбанням" і хоче, щоб його виставили в майбутньому музеї, який буде побудований в Картахені.

Фото: Associated Press

Галеон "Сан-Хосе", який давно став мрією шукачів скарбів усього світу, був потоплений британським флотом у ніч проти 7 червня 1708 року біля берегів Картахена. "Сан-Хосе" в той час перевозив золото, срібло та дорогоцінне каміння, яке повинні були бути доставлені з іспанських колоній у Латинській Америці до двору короля Філіпа V. Лише деякі із 600 членів екіпажу "Сан-Хозе" вижили після кораблетрощі.

Нагадаємо, у Швейцарії археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи одразу знайшли сотні артефактів у регіоні.

Новини України: скарбниця національного музею історії виставила на показ коштовні подарунки

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