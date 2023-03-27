У Конгресі США заявили, що Китай має доступ до інформації користувачів TikTok

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу не хоче визнавати те, що влада Китаю має доступ до інформації про користувачів застосунку.

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті впевнений, що Китай використовує платформу TikTok для збору даних про користувачів.

Про це він написав у себе в Twitter.

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Він заявив, що генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу не хоче визнавати те, що влада Китаю має доступ до інформації про користувачів застосунку.

“Дуже хвилює те, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо – Китай має доступ до даних користувачів TikTok”, - заявив Маккарті.

Він зазначив, що конгресмени будуть працювати над законодавством, яке захистить американських користувачів від технологічного впливу зі сторони Комуністичної партії КНР.

Зазначимо, що під час свого виступу у Конгресі генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу заявив, що питання про доступ інженерів материнської компанії ByteDance до американських користувачів — це "дуже складна тема".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за останні кілька тижнів популярну китайську соцмережу TikTok заборонили для використання держслужбовцям із десятка країн світу.

Крім того, ми раніше інформували, що у Китаї відреагували на заборону користатися соцмережею TikTok для державних службовців США.

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