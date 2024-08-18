У космос відправлять найпотужніший комп'ютер з штучним інтелектом: що про нього відомо

SpaceX відправить у космос потужний комп’ютер з ШІ для тестування його роботи в умовах космічної радіації та перевірки на орбіті.

SpaceX під час місії Transporter 11 запустить в космос потужний комп’ютер зі штучним інтелектом (ШІ) на базі чипа Nvidia Jetson Orin NX. Цей комп’ютер розроблений для роботи в умовах космічної радіації завдяки спеціальному метаматеріалу, розробленому компанією Cosmic Shielding Corporation (CSC). Матеріал, що містить наночастинки, призначений для зупинення руху заряджених частинок і вже був протестований на Землі та на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомило Space.com

Місія включатиме запуск графічного процесора, який буде розміщений на борту супутника, створеного компанією Aethero. Під час чотиримісячного перебування на орбіті, процесор здійснюватиме математичні розрахунки, результати яких будуть передані на Землю для детальної перевірки.

Ціль місії — продемонструвати, що графічний процесор з підтримкою ШІ може працювати в космосі без серйозних помилок, викликаних космічним випромінюванням. Графічні процесори особливо вразливі до помилок через велику кількість паралельних транзисторів. Якщо один транзистор зазнає збою, це може вплинути на багато інших.

Успішне завершення місії може стати основою для нової індустрії супутників зі штучним інтелектом, що дозволить комп’ютерам в космосі працювати довше і зменшить витрати на космічні місії.

Нагадаємо, у США законодавці семи штатів активно працюють над новими законопроєктами для регулювання штучного інтелекту. Ці ініціативи спрямовані на врегулювання проблем, таких як дискримінація, яка виникає через нові технології. Поки Конгрес не ухвалив відповідних законів, штати беруть на себе ініціативу. Зокрема, обговорюються питання, пов'язані з дипфейками і чат-ботами, такими як ChatGPT. Відомо, що лише кілька з близько 200 запропонованих законопроєктів були прийняті.

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