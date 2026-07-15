У космосі вперше зробили рентген людини: що показав експеримент

Земля з космосу / © NASA

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Вчені вперше в історії успішно зробили рентгенівські знімки людини безпосередньо на орбіті Землі. Експеримент довів, що портативна цифрова рентгенівська система здатна працювати в умовах мікрогравітації.

Про це пише RSNA.

Дослідження провели під час 3,5-денного польоту космічного корабля Fram2 полярною орбітою.

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Екіпаж використовував комерційну портативну цифрову рентгенівську систему, яку попередньо протестували на Землі. Перед польотом учасники пройшли лише чотиригодинне навчання, після чого самостійно виконували рентгенографію вже в космосі.

Отримані знімки порівняли із зображеннями, зробленими до старту місії.

Дослідники встановили, що якість рентгенівських знімків у космосі практично не поступалася знімкам, зробленим на Землі.

Рентгенологи не виявили суттєвих відмінностей у чіткості, контрастності чи загальній якості зображень. Єдиною проблемою стало правильне позиціонування людини під час зйомки центральної частини тіла, адже в умовах невагомості це значно складніше.

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Окрім медичної діагностики, систему протестували для перевірки обладнання.

Рентген дозволив із високою точністю роздивитися внутрішню будову технічних пристроїв без їхнього розбирання. Після повернення на Землю обладнання залишилося повністю працездатним, попри незначні пошкодження під час входження космічного корабля в атмосферу.

Автори дослідження наголошують, що під час тривалих космічних місій, зокрема польотів до Місяця чи Марса, астронавтам може знадобитися швидка діагностика переломів, травм або інших захворювань.

До цього часу основним методом візуальної діагностики на орбіті залишалося ультразвукове дослідження. Використання рентгенографії значно розширює можливості медичної допомоги в космосі.

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Водночас науковці зазначають, що перед впровадженням таких систем у регулярні космічні місії необхідно вдосконалити методики роботи в умовах мікрогравітації та стандартизувати процес отримання знімків.

Нагадаємо, у космосі людське серце стрімко втрачає масу через відсутність гравітації та зниження навантаження. Після 10-денної місії головна камера серця зменшується в середньому на 12%. Це природна адаптація організму. Під час повернення на Землю виникає ризик запаморочення та знепритомнення через зменшений об’єм крові. Для тривалих польотів, таких як на Марс, потрібні ефективні профілактичні заходи та тренування.

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