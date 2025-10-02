У космосі виявили планету-ненажеру: вона росте щосекунди

Планета-ізгой / © L. Calçada / ESO

Астрономи зафіксували найсильніший епізод акреції, коли-небудь зареєстрований для об’єкта планетарної маси. Планета-ізгой, офіційно відома як Cha 1107-7626 (сузір’я Хамелеона), щосекунди поглинала близько шести мільярдів тонн газу та пилу протягом кількох місяців.

Планета-ізгой — це вільно ширяюча маса, яка дрейфує в просторі і не обертається навколо жодної зірки. Вона знаходиться на відстані 620 світлових років від нас і вже у 5–10 разів більша за Юпітер, хоча все ще перебуває на стадії зародження.

Загадка шаленого поїдання

Протягом кількох тижнів швидкість акреції (нарощування маси) навколо цього світу зросла майже у вісім разів, досягнувши піку в серпні. Це явище спантеличило вчених, оскільки більшість таких «стрибків зростання» відбуваються на найдавніших етапах формування, коли планети оповиті щільним, невидимим для телескопів пилом.

Співавтор дослідження, доктор Александр Шольц з Університету Сент-Ендрюса, зазначив, що цей сплеск, ймовірно, є «останнім струмком» зростання об’єкта, оскільки Cha 1107-7626 «практично завершила свій ріст».

Чим це відкриття важливе

Спостереження за допомогою Дуже Великого Телескопа (VLT) та космічного телескопа Джеймса Вебба дозволили вченим розкрити нові деталі процесу акреції:

Магнітне поле як у зірки: З’ясувалося, що магнітне поле планети відіграє вирішальну роль у переміщенні матеріалу з диска всередину неї, що разюче схоже на те, як ростуть молоді зірки. Розмиття меж: Це відкриття ще більше «розмиває межу» між великими газовими гігантами та зірками. Воно припускає, що великі планети-ізгої можуть формуватися так само, як і зірки — шляхом стиснення газопилових хмар. Водяна пара: Після спалаху акреції в диску навколо планети виявили водяну пару, якої там раніше не було.

Провідний дослідник доктор Віктор Альмендрос-Абад (Національний інститут астрофізики в Італії) підкреслив, що це відкриття показує: об’єкти планетарної маси, які вільно плавають у космосі, можуть бути «захопливими місцями».

«Ідея про те, що такі світи можуть формувати власні менші планети з залишків диска, створюючи мініатюрні планетарні системи без сонця, вражає та спонукає нас задуматися», — підсумувала астроном Амелія Байо з Європейської південної обсерваторії.

