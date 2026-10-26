У космосі виявили планету з океанами лави, а її атмосфера поводиться дивно

Художня ілюстрація 55 Cancri e / © sciencedaily.com

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Астрономи виявили ознаки незвичайного хімічного складу атмосфери екзопланети 55 Cancri e, поверхня якої може бути вкрита розплавленою породою.

Про це пише ScienceDaily.

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Екзопланета 55 Cancri e розташована приблизно за 41 світловий рік від Землі. Вона майже вдвічі більша за нашу планету за радіусом, а її маса приблизно у вісім разів перевищує земну. Один оберт навколо своєї зорі планета здійснює менш ніж за 18 годин.

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Через надзвичайно малу відстань до зорі 55 Cancri e отримує інтенсивне випромінювання, яке нагріває її поверхню до температур, за яких гірські породи можуть перебувати в розплавленому стані. Тому астрономи відносять її до класу надгарячих кам’янистих екзопланет, які часто називають лавовими світами.

Атмосфера з незвичайним співвідношенням газів

За допомогою телескопа James Webb дослідники провели п’ять спостережень вторинного затемнення планети — моментів, коли вона проходить за своєю зорею. Аналіз випромінювання дав змогу дослідити властивості її атмосфери.

Результати вказують на значну кількість чадного газу та відносно низький вміст вуглекислого газу. Дані також свідчать про можливу присутність значної кількості водню, що не цілком узгоджується з деякими традиційними моделями атмосфер лавових планет.

Науковці припускають, що склад атмосфери може бути пов’язаний із газами, які виділяються з розпечених надр планети. Цей процес, відомий як дегазація, здатний впливати на хімічний склад атмосфери та її подальшу еволюцію.

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Можливі ознаки мінливості атмосфери

Під час п’яти спостережень дослідники зафіксували відмінності в отриманих даних. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що атмосфера планети змінюється під впливом вулканічної активності або утворення хмар із речовин, що надходять із її внутрішніх шарів.

Такі хмари можуть тимчасово впливати на температуру та властивості атмосфери. Водночас дослідники наголошують на необхідності подальших спостережень, щоб визначити причини виявлених змін.

Аналіз атмосфери також може допомогти оцінити хімічний стан надр 55 Cancri e. Зокрема, результати узгоджуються з можливістю того, що розплавлена порода має відносно відновлені хімічні властивості, тобто в ній обмежена доступність кисню для певних хімічних реакцій.

Раніше повідомлялося, що астрономи виявили білий карлик, який може мати незвичайне зелене забарвлення.

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Ми раніше інформували, що учені заявили, що виявили найгарячішу зірку, у зоні придатності якої перебуває планета.

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