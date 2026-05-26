У котів виявили небезпечну особливість нирок: вона може роками руйнувати організм тварини

Вчені з Ноттінгемського університету виявили у домашніх котів незвичайні жирові відкладення в нирках, які можуть бути пов’язані з високим ризиком хронічних захворювань нирок. Дослідники припускають, що ця особливість біології котів може пояснити, чому саме ці тварини особливо часто страждають від проблем із нирками у старшому віці.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Роботу очолили професор Девід Гарднер та доктор Ребекка Брочік зі Школи ветеринарної медицини та науки Ноттінгемського університету.

Під час дослідження науковці порівнювали склад жирів у нирках домашніх котів, собак та інших ссавців. Виявилося, що коти накопичують у клітинах нирок рідкісний тип модифікованих тригліцеридів — жирів, які організм зазвичай використовує для зберігання енергії.

За словами дослідників, деякі з цих молекул мають незвичайні хімічні зв’язки та розгалужені структури, які рідко зустрічаються в інших ссавців. Крім того, багато жирів містили спеціальні ефірні зв’язки, що поводяться інакше, ніж звичайні харчові жири.

У собак такої особливості вчені не зафіксували. Водночас у диких шотландських котів подібні зміни траплялися лише в окремих випадках.

Дослідники також звернули увагу, що накопичення цих жирів може починатися ще у ранньому віці. На думку науковців, це може свідчити про постійний стрес для нирок і з часом сприяти пошкодженню тканин.

Докторка Ребекка Брочік зазначила, що саме ця особливість може бути важливою підказкою у поясненні того, чому домашні коти особливо схильні до хронічних захворювань нирок.

«Чому ці типи незвичайних жирів накопичуються в нирках домашніх котів, навіть з раннього віку, може дати важливу підказку щодо того, чому домашні коти особливо схильні до хронічних захворювань нирок, одного з найпоширеніших і найсерйозніших захворювань, що вражають старших котів», — зазначив докторка Брочік.

Професор Девід Гарднер повідомив, що дослідники планують надалі вивчати причини накопичення незвичайних жирів. Якщо гіпотеза підтвердиться, у майбутньому це може допомогти створити спеціальні добавки або змінені раціони харчування, які зменшуватимуть накопичення таких ліпідів у нирках.

Науковці також вважають, що відкриття може стати основою для нових методів діагностики та лікування захворювань нирок у котів.

