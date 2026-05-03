У Китаї будівельники натрапили на "гіганта", який пролежав у землі 147 мільйонів років

Слід динозавра (ілюстративне фото)

Реклама

У Китаї під час будівельних робіт випадково виявили рештки гігантського динозавра, який міг сягати близько 28 метрів завдовжки. Новий вид назвали Tongnanlong zhimingi.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Знахідку зробили в районі Туннань міста Чунцін, у Сичуаньській котловині. Вік скам’янілостей оцінюють приблизно у 147 мільйонів років.

Реклама

Скелет зберігся не повністю, однак палеонтологи знайшли хребці, частини плечового пояса та кістки ніг. Цього вистачило, щоб оцінити розміри тварини.

Реконструкція скам'янілості Tongnanlong zhimingi. / © The Daily Galaxy

Tongnanlong zhimingi належав до зауроподів — величезних травоїдних динозаврів із довгою шиєю. Його кістки мали внутрішні порожнини, які робили скелет легшим, але дозволяли витримувати масу гігантського тіла.

Місце знахідки свідчить, що динозавр жив у болотистій місцевості з великою кількістю води та рослинності. У тих самих породах також знаходили рештки прісноводних тварин — молюсків, черепах та інших організмів.

Науковці вважають, що відкриття допоможе краще зрозуміти еволюцію зауроподів і те, як у юрський період ці динозаври досягали гігантських розмірів.

Реклама

Нагадаємо, раніше команда палеонтологів виявила у віддаленому районі Нігеру скам’янілі рештки абсолютно нового виду динозавра, якого назвали Spinosaurus mirabilis. Це унікальне відкриття, зроблене 2022 року та опубліковане нещодавно в журналі Science, змусило науковий світ переглянути еволюцію цих хижаків, адже знахідка доводить, що вони успішно полювали на мілководді вдалині від стародавніх океанів.

Нагадаємо, у пустелі Китаю знайшли добре збережений череп динозавра віком понад 165 млн років. Завдяки цьому вдалося заповнити прогалини в дослідженні давніх гігантів.

Новини партнерів