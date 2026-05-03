- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 1244
- Час на прочитання
- 2 хв
У Китаї будівельники натрапили на "гіганта", який пролежав у землі 147 мільйонів років
У Китаї під час будівельних робіт випадково знайшли рештки гігантського динозавра, який жив близько 147 мільйонів років тому. Новий вид міг сягати майже 28 метрів завдовжки.
У Китаї під час будівельних робіт випадково виявили рештки гігантського динозавра, який міг сягати близько 28 метрів завдовжки. Новий вид назвали Tongnanlong zhimingi.
Про це повідомляє Daily Galaxy.
Знахідку зробили в районі Туннань міста Чунцін, у Сичуаньській котловині. Вік скам’янілостей оцінюють приблизно у 147 мільйонів років.
Скелет зберігся не повністю, однак палеонтологи знайшли хребці, частини плечового пояса та кістки ніг. Цього вистачило, щоб оцінити розміри тварини.
Tongnanlong zhimingi належав до зауроподів — величезних травоїдних динозаврів із довгою шиєю. Його кістки мали внутрішні порожнини, які робили скелет легшим, але дозволяли витримувати масу гігантського тіла.
Місце знахідки свідчить, що динозавр жив у болотистій місцевості з великою кількістю води та рослинності. У тих самих породах також знаходили рештки прісноводних тварин — молюсків, черепах та інших організмів.
Науковці вважають, що відкриття допоможе краще зрозуміти еволюцію зауроподів і те, як у юрський період ці динозаври досягали гігантських розмірів.
Нагадаємо, раніше команда палеонтологів виявила у віддаленому районі Нігеру скам’янілі рештки абсолютно нового виду динозавра, якого назвали Spinosaurus mirabilis. Це унікальне відкриття, зроблене 2022 року та опубліковане нещодавно в журналі Science, змусило науковий світ переглянути еволюцію цих хижаків, адже знахідка доводить, що вони успішно полювали на мілководді вдалині від стародавніх океанів.
Нагадаємо, у пустелі Китаю знайшли добре збережений череп динозавра віком понад 165 млн років. Завдяки цьому вдалося заповнити прогалини в дослідженні давніх гігантів.