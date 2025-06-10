Прапор Китаю / © Associated Press

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У Китаї активно застосовують технології модифікації погоди, щоб збільшити кількість опадів у посушливих регіонах, де вирощують пшеницю.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Китайське метеорологічне управління.

За даними китайських фахівців, минулого тижня в зерновому поясі країни пройшли штучно викликані дощі, які були забезпечені спеціальними операціями у провінціях Шеньсі, Шаньсі та Внутрішній Монголії.

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Процес передбачає засівання хмар хімічними сполуками — або шляхом обстрілу з землі, або з допомогою літаків і безпілотників. Це дозволяє посилити дощі та снігопади, а також зменшити кількість граду.

Китай має найбільшу програму модифікації погоди у світі. Через зміну клімату країна активно збільшує інвестиції у ці технології, щоб знизити ризики для продовольчої безпеки.

За даними державного агентства «Сіньхуа», цього року кількість наземних операцій для збільшення опадів зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Результат — зростання кількості опадів майже на третину.

Зокрема, за тиждень внаслідок цих заходів у регіонах випало близько 500 мільйонів кубометрів додаткових опадів. Також роботи проводяться у провінціях Нінся та Ганьсу.

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«Технологія модифікації погоди є важливою частиною побудови погодної наддержави», — заявив директор Центру модифікації погоди Лі Цзімін.

Нагадаємо, Китай активно розробляє роботизованих «охоронців» для своєї космічної станції «Тяньгун». Ці автономні роботи на базі штучного інтелекту оснащені невеликими двигунами та спеціальним механізмом стикування — ймовірно, «грейфером», який дозволяє фізично зачепити й відштовхнути потенційно небезпечні об’єкти.

На відміну від застосування зброї спрямованої енергії або снарядів, що можуть спричинити утворення небезпечного космічного сміття та каскадний ефект зіткнень, китайське рішення має «дзен-підхід». Задача роботів — ідентифікувати потенційно небезпечні об’єкти (наприклад, космічне сміття чи супутники), стикуватися з ними та змінювати їхню траєкторію, відштовхуючи у безпечний бік.