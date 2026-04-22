У Китаї під водою ідеально збереглося 600-річне "Місто Лева": який вигляд має (фото)

Підводне місто Ши Чен / © Скріншот з відео

На сході Китаю під водами озера Цяньдао розташоване стародавнє місто Ши Чен, відоме також як «Місто Лева», яке понад 60-років перебуває у стані майже повної збереженості. Через унікальний рівень консервації архітектури об’єкт порівнюють із міфічною Атлантидою.

Про історію та сучасний стан зануреного міста повідомили видання Daily Galaxy.

Історія затоплення міста

Ши Чен, заснований за часів династії Східна Хань, був розвиненим регіональним центром із чітким міським плануванням. Місто не зникло внаслідок природної катастрофи — його було навмисно затоплено у 1959 році під час будівництва гідроелектростанції. Створення озера Цяньдао призвело до занурення цілих населених пунктів та переселення місцевих жителів.

Наразі стародавні вулиці, храми та громадські споруди знаходяться на глибині від 26 до 40 метрів. Вода, що поступово покривала місто після будівництва дамби, не зруйнувала будівлі, а навпаки — стала захисним бар’єром.

Як вдалося зберегти архітектуру

Зазначається, підводне середовище захистило споруди від руйнівного впливу вітру, дощу та сонця. Дайвери, які досліджували об’єкт, підтверджують, що архітектурні деталі залишилися чіткими навіть через пів століття.

«Нам пощастило. Щойно ми пірнули в озеро, ми знайшли зовнішню стіну міста і навіть підняли цеглину, щоб довести це», — сказав Цю Фен, місцевий керівник туристичного відділу.

Дослідники виявили на стінах та фасадах різьблені зображення драконів та феніксів. Також під водою збереглися великі ворота, кам’яні арки, сходи та цілі вулиці, що дозволяє детально вивчити колишню структуру міста.

Повернення із забуття

Протягом десятиліть після затоплення Ши Чен залишався поза увагою громадськості. Інтерес до нього відновився лише на початку 2000-х років, коли наукові команди розпочали нові дослідження.

Повідомляється, що результати перших експедицій вразили вчених масштабами та рівнем збереження об’єкта. Назва «Атлантида Сходу» закріпилася за містом як символ прихованого світу, який залишився недоторканим. Сьогодні Ши Чен є об’єктом інтересу для досвідчених дайверів, дослідників та документалістів з усього світу.

