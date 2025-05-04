Робот / © T4

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В Китаї під час публічної демонстрації китайського гуманоїдного робота H1 від компанії Unitree сталася ситуація, яка майже виглядала як сцена з фантастичного фільму.

Про це пише Т4.

Робот раптово почав виконувати хаотичні, агресивні рухи, що здивувало присутніх і викликало асоціації з кіноепопеєю про штучний інтелект, який виходить з-під контролю. Хоча подібні ситуації можуть спричинити паніку, насправді все пояснюється науково і не має нічого спільного з «повстанням машин».

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H1 був закріплений за голову страхувальним тросом, що є стандартною практикою безпеки на публічних тестах робототехніки. Проте в момент демонстрації трос став фактором, який порушив роботу алгоритмів стабільності робота.

Алгоритм H1 був розроблений для збереження рівноваги при вільному переміщенні, але трос не дозволяв йому компенсувати зміни нахилу або положення тіла. Коли програма не змогла здійснити необхідні коригування, вона почала посилювати зусилля, сприймаючи ситуацію як втрату рівноваги. В результаті вийшло неконтрольоване «розгойдування», що справді виглядало як спроба втекти.

Дата публікації 11:06, 04.05.25 Кількість переглядів 28 У Китаї робот-гуманоід зі штучним інтелектом «напав» на своїх розробників

Цей інцидент є типовим прикладом того, як некоректні зовнішні умови можуть викликати непередбачувану поведінку у роботів з чутливими алгоритмами стабілізації. На щастя, ситуація була під контролем, і робот не мав жодної автономії, як це можна було б уявити, дивлячись на сцену. Важливим уроком є те, що для тестування таких технологій потрібні оптимальні умови, аби уникнути подібних непорозумінь. Цей випадок не є загрозою для майбутнього робототехніки, але ще раз нагадує про складність її налаштування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після потужного землетрусу робот-пилосос кудись прямував, покинувши будинок свого господаря.