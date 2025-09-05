У Китаї розробили ін’єкції для повернення кольору волосся: чи ефективний новий засіб від сивини

В Китаї творили новий засіб від сивини / © pixabay.com

Новий метод, розроблений у Китаї, передбачає ін’єкції вітаміну B12 для стимуляції вироблення меланіну — пігменту, що надає волоссю колір. Такий підхід має на меті відновити природну пігментацію волосся.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Щодо лікування сивого волосся, то немає жодних надійних, рецензованих клінічних доказів того, що лікування за допомогою екзосом може надійно відновити колір волосся. На даному етапі пропонувати це лікування як ліки проти сивини — це як мінімум оманливо», — заявив лікар Ед Робінсон.

Досвід китайської акторки та механізм дії

Китайська акторка Го Тун, яка вже пройшла 10 сеансів лікування, поділилася своїм досвідом. Вона пояснила, що її сивина не є спадковою, а спричинена стресом та нерегулярним способом життя. Вона розповіла, що вирішила звернутись по допомогу, оскільки хвилювання через сивину викликало у неї «тривогу» та заважало зосередитись на роботі.

Ін’єкції, що застосовуються в одній із лікарень Шанхая, використовують тип вітаміну B12, відомий як аденозилкобаламін. Згідно з традиційною китайською медициною, вітамін B12 стимулює синтез меланіну, що відповідає за колір волосся, шкіри та очей. Курс лікування складається з регулярних ін’єкцій, які вводяться один раз на тиждень протягом трьох-шести місяців.

Реакція західних лікарів

Попри заяви про успіх, західні дерматологи ставляться до цього методу з великою обережністю. Деякі з них також повідомляли про успіх із застосуванням мікроголок з екзосомами, які, як вважається, стимулюють регенерацію шкіри та активізують стовбурові клітини, що виробляють меланоцити. Один з користувачів соцмереж навіть залишив коментар, що після кількох процедур помітив менше сивого волосся.

Лікар-косметолог Шірін Лахані припускає, що вітамін B12 «допомагає репігментації волосся, стимулюючи активність меланоцитів», але підкреслює, що це лише припущення.

Однак, більшість провідних лондонських експертів заявили, що такі докази є здебільшого «анекдотичними», а не науковими. За їхніми словами, «немає жодних надійних, рецензованих клінічних доказів» ефективності, а кілька успішних випадків не можуть узагальнюватися на всіх, хто хотів би позбавитись сивини.

Нагадаємо, сивина є природною частиною нашого життя і, на жаль, однією з перших видимих ознак старіння, яку хочеться відтермінувати. Експерти розповіли, у чому причина появи сивини та чи можна зупинити цей процес.