У Китаї створили матеріал вдесятеро міцніший за сталь: він може тягнути автобус

У Китаї заявили про технологічний прорив — там запустили масове виробництво нового вуглецевого волокна T1200, яке за міцністю у десять разів перевищує сталь.

Про це повідомляє іспанське видання El Confidencial.

Розробку представила Китайська національна група будівельних матеріалів (CNBM). Після понад 20 років досліджень матеріал вдалося вивести з лабораторії на промисловий рівень — наразі його виробляють обсягом до 100 тонн на рік.

Новий композит має надзвичайно високу міцність на розрив — понад 8 гігапаскалів. Для демонстрації його можливостей вчені створили кабель із тисяч ниток товщиною менш як 2 мм, який зміг зрушити з місця автобус із 54 пасажирами.

Ще одна важлива перевага — мала вага. Матеріал приблизно у чотири рази легший за сталь, що робить його особливо цінним для галузей, де важливе поєднання міцності та легкості.

Виробництво такого волокна потребує складного термічного процесу: спочатку матеріал окислюють при температурі 200–300°C, а потім карбонізують при близько 2000°C, формуючи міцну внутрішню структуру.

Очікується, що нова розробка знайде застосування у виробництві електромобілів, зберіганні водню, авіації, дронах, робототехніці та навіть медицині.

Аналітики зазначають, що вихід Китаю на цей рівень посилює конкуренцію на глобальному ринку високотехнологічних матеріалів, де традиційно домінували компанії зі США та Японії.

