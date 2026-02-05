У Китаї створили мікрохвильову гармату для ударів по супутниках

Супутник на навколоземній орбіті / © Associated Press

Реклама

У Північно-Західному інституті ядерних технологій у Сіані китайські вчені створили мікрохвильову гармату, здатну виводити з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Установка, яка має назву TPG1000Cs, здатна генерувати імпульси потужністю до 20 гігават протягом однієї хвилини.

Реклама

За словами опитаних виданням експертів, такої потужності достатньо, щоб порушити роботу супутникових угруповань, зокрема Starlink.

Установка має відносно компактні розміри: довжина — 4 метри, вага — 5 тонн. Це дозволяє розмістити її, як на вантажівці чи військовому кораблі, так і на літаку чи навіть космічному апараті.

Якщо такий апарат буде розгорнуто в космосі, зазначає видання, то уникнути удару буде майже неможливо.

Раніше китайські науковці працювали над створенням таких систем, але вони були громіздкими і не могли працювати довше, ніж 3 секунди.

Реклама

Це повідомлення з’явилося на тлі нарощування космічного озброєння провідними державами світу. Ознаки космічних перегонів помітні всюди: від шаленої інтенсивності запусків супутників до небезпечних маневрів китайських апаратів та повідомлень про розробку Росією ядерної зброї для космосу.

Пентагон, зі свого боку, активно відроджує ідеї «Зоряних війн» у новому форматі.

Нагадаємо, європейські представники у сфері безпеки вважають, що російські космічні апарати серії «Луч» роками переслідують стратегічні супутники над континентом. Експерти побоюються, що Москва навчилася перехоплювати командні канали та може спричинити падіння космічних об’єктів.