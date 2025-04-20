У Китаї створили новий тип вибухівки на основі водню

Китай зробив нові випробування

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У Китаї провели унікальне випробування нового типу вибухівки. Йдеться про водневий пристрій, який не потребує ядерних компонентів. Над проєктом працював інститут CSSC — провідна структура у сфері морського озброєння.

Про це повідомляє Науково-дослідний інститут Китайської державної суднобудівної корпорації.

Вибухівка базується на гідриді магнію — речовині, здатній утримувати водень у значній концентрації. При детонації гідрид розкладається, випускаючи водень, що одразу зайнявся і утворив багатосекундну вогняну кулю з температурою понад тисячу градусів.

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Дослідники кажуть, що подібні водневі вибухи можуть бути набагато ефективнішими за класичний тротил. Вони мають більшу тривалість дії та можуть бути точно налаштовані для ураження великих площ рівномірним полум’ям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Huawei та China Unicom запустили першу в Китаї мережу широкосмугового інтернету 10G.