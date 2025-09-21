- Дата публікації
У Китаї створили "сокола"-робота, який може літати як живий птах
Китайські інженери розробили унікального літаючого робота RoboFalcon2.0, який імітує політ сокола. Він здатний самостійно злітати, маневрувати та переходити в горизонтальний політ без пропелерів.
Китайські інженери презентували унікального літаючого робота RoboFalcon2.0, розробленого за принципами біомеханіки соколів. На відміну від звичайних дронів із пропелерами, ця машина здатна самостійно злітати, маневрувати та переходити в горизонтальний політ завдяки крилам, що імітують рухи справжніх птахів.
Про це повідомляє Science Advancer.
Як працює RoboFalcon2.0
Робот відтворює махові та стрілоподібні рухи крил у новому режимі FSF (flap-sweep-fold). Така система поєднує створення підйомної сили з контролем тангажу. Експерименти показали, що нахил крил уперед під великим кутом збільшує підйомну силу та стабілізує політ, а стрілоподібність конструкції підсилює аеродинаміку.
Польові випробування
RoboFalcon2.0 важить лише 800 грамів і має розмах крил у 1,2 метра. Завдяки цьому він здатний злітати майже так само, як сокіл: спирається на ноги, швидко розгортає крила і плавно відривається від землі.
Амплітуда руху крил до 25° дозволяє точно регулювати центр аеродинамічних сил, що робить політ більш контрольованим.
Виклики та перспективи
Єдиною проблемою залишаються труднощі зі стабільністю на великих швидкостях — через відсутність хвостового підйомника робот може втрачати керованість. Проте розробники вже працюють над удосконаленням конструкції.
У майбутньому RoboFalcon2.0 може використовуватися для моніторингу довкілля, спостереження та оборонних завдань, де важливі безшумність, вертикальний підйом і маневровість на малих швидкостях.
Раніше повідомлялось, що в Китаї розробили робота, який зможе виношувати та “народжувати” дітей.