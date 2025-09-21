У Китаї створили "сокола"-робота, який може літати як живий птах

RoboFalcon2.0 / © Science Advances

Китайські інженери презентували унікального літаючого робота RoboFalcon2.0, розробленого за принципами біомеханіки соколів. На відміну від звичайних дронів із пропелерами, ця машина здатна самостійно злітати, маневрувати та переходити в горизонтальний політ завдяки крилам, що імітують рухи справжніх птахів.

Про це повідомляє Science Advancer.

Як працює RoboFalcon2.0

Робот відтворює махові та стрілоподібні рухи крил у новому режимі FSF (flap-sweep-fold). Така система поєднує створення підйомної сили з контролем тангажу. Експерименти показали, що нахил крил уперед під великим кутом збільшує підйомну силу та стабілізує політ, а стрілоподібність конструкції підсилює аеродинаміку.

Польові випробування

RoboFalcon2.0 важить лише 800 грамів і має розмах крил у 1,2 метра. Завдяки цьому він здатний злітати майже так само, як сокіл: спирається на ноги, швидко розгортає крила і плавно відривається від землі.

Амплітуда руху крил до 25° дозволяє точно регулювати центр аеродинамічних сил, що робить політ більш контрольованим.

Виклики та перспективи

Єдиною проблемою залишаються труднощі зі стабільністю на великих швидкостях — через відсутність хвостового підйомника робот може втрачати керованість. Проте розробники вже працюють над удосконаленням конструкції.

У майбутньому RoboFalcon2.0 може використовуватися для моніторингу довкілля, спостереження та оборонних завдань, де важливі безшумність, вертикальний підйом і маневровість на малих швидкостях.

