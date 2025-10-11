У Китаї знайдено скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років

Скелет, що знайшли в Китаї. Фото: National Museums Scotland

У Китаї палеонтологи виявили останки «дракона», вік якого оцінюють у 240 мільйонів років. У стародавньої істоти була довга шия, не схожа на жодну іншу подібну тварину.

Про це повідомляє Indian Defence Review.

Майже повна скам’янілість належить Dinocephalosaurus orientalis — морській рептилії. Це майже повний скелет завдовжки приблизно 4,6 метра. Цей вид описали ще 2003 року, але нова скам’янілість є найповнішою зі знайдених на даний момент.

Гарне збереження скам’янілості дало змогу палеонтологам вивчити не тільки унікальну структуру скелета. Вони отримали дані про те, чим харчувалася стародавня істота, що дало змогу краще зрозуміти, як вона, можливо, пересувалася і полювала в морському середовищі.

Однією з найцікавіших особливостей Dinocephalosaurus orientalis є його довга і гнучка шия, яка відрізняє його від інших морських рептилій. Вона була не просто подовженою версією існуючих хребців. У тварини розвинулося 32 шийні хребці, через що її шия була довшою, ніж тіло і хвіст разом узяті.

Нагадаємо, дослідники знайшли у гніздах бородатих грифів людські речі, яким понад шість століть.