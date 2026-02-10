У Китаї знайшли динозавра з колючками, як у їжака: відкриття шокувало науковців

Художня реконструкція гостролистого Хаолун донгі. Фото: Фабіо Мануччі

У Китаї знайшли надзвичайно збережену скам’янілу шкіру молодого динозавра, яка показала: один із ігуанодонтів крейдяного періоду був вкритий густими шипами, схожими радше на голки їжака чи дикобраза, ніж на типову динозаврову луску. Фахівці припускають, що такі утворення слугували насамперед для захисту.

Рештки виявили у формації Ісянь поблизу Ламагоу в провінції Ляонін. За звичайних умов скам’янілість нічим би не вирізнялася серед інших ігуанодонтів — кістки та зуби виглядають типовими. Проте цього разу унікальне середовище зберегло ще й фрагменти шкіри, що трапляється надзвичайно рідко, особливо для раннього крейдяного періоду.

Новий вид отримав назву Haolong dongi, що китайською означає «колючий дракон». Він був завдовжки приблизно 2,45 метра, а незарощені хребці вказують на молодий вік тварини. Дорослі родичі цього виду, за оцінками палеонтологів, могли сягати 3–5,5 метра.

Шкіра динозавра містила два типи луски: на тілі — звичайні, не перекривні, а на хвості — такі, що частково накладаються одна на одну. Але головна особливість — численні шипи. Вони були порожнистими, циліндричними та дуже різними за розміром: більшість мала 2–3 мм, тоді як найдовший збережений шип досягав 44 мм. Дослідники вважають, що ці структури розвинулися незалежно від протопірʼя чи колючок сучасних рептилій.

Основне призначення такого покриву, за висновками авторів, — захист від хижаків. У крейдяний період більшість ворогів цього динозавра були відносно невеликими, і колючки могли робити здобич незручною та небезпечною для нападу. Водночас дослідники не виключають і додаткові функції — від терморегуляції до сигналів для суперників чи потенційних партнерів.

Нагадаємо, в північній частині Іспанії палеонтологи знайшли рештки незвично дрібних динозаврів виду Foskeia pelendonum. Довжина цих істот разом із хвостом не перевищувала пів метра, а у вертикальному положенні вони б сягали коліна дорослої людини.