ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

У Китаї знайшли дивного динозавра з понад 800 каменями у горлі: що з ним сталося

Новий вид динозавра Chromeornis funkyi, названий на честь гурту Chromeo, здивував палеонтологів. У його скам’янілості знайшли масу каменів, що могла спричинити фатальну задуху.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Маса каміння в горлі. Фото: Цзінмай О’Коннор

Маса каміння в горлі. Фото: Цзінмай О’Коннор

Палеонтологи описали новий вид викопного птаха-динозавра, у скам’янілості якого виявили сотні камінців у стравоході. Дослідники припускають, що саме це могло стати причиною його смерті.

Про це повідомило видання The Independent.

Вид отримав назву Chromeornis funkyi — на честь техно-фанкового дуету Chromeo. За словами науковців, ця знахідка може допомогти краще зрозуміти еволюцію птахів і причини, через які частина давніх пернатих не пережила масове вимирання.

Скам’янілість віком близько 120 мільйонів років зберігається в Музеї природи Шаньдун Тяньюй у Китаї. Авторка роботи, палеонтологиня Цзінмай О’Коннор, розповіла, що під мікроскопом помітила незвичне скупчення каменів біля кісток шиї.

Подальший аналіз показав: каміння було проковтнуте за життя тварини, а не потрапило до решток випадково. Рентгенівська комп’ютерна томографія виявила понад 800 дрібних камінців і глиняних кульок у стравоході. Така кількість значно перевищує обсяги гастролітів — каменів у м’язовому шлунку, які сучасні птахи ковтають для подрібнення їжі.

За словами дослідників, ці камені не виконували функцію травлення. Вчені припускають, що тварина могла бути хворою і проковтнула надмірну кількість сторонніх предметів. Імовірно, вона намагалася позбутися їх, але маса застрягла у стравоході, що призвело до задухи.

За розміром Chromeornis funkyi був приблизно як сучасний горобець і мав подібні риси до більшого викопного птаха Longipteryx. Він належав до групи енантіорнітинів — найпоширеніших птахів крейдяного періоду. Після падіння астероїда ця група повністю зникла.

«Під час тієї екологічної катастрофи енантіорнітини перетворилися з найуспішнішої групи птахів на справжнє зникнення. Розуміння того, чому вони були успішними, а також чому вони були вразливими, може допомогти нам передбачити хід масового вимирання, в якому ми зараз перебуваємо», — сказала О’Коннор.

Нагадаємо, риба, яка створює генетичні копії себе, давно вважалася еволюційною загадкою. Тепер науковці з’ясували, який механізм у її геномі допомагає уникати мутаційного занепаду.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie