У Китаї знайшли дивного динозавра з понад 800 каменями у горлі: що з ним сталося

Маса каміння в горлі. Фото: Цзінмай О’Коннор

Реклама

Палеонтологи описали новий вид викопного птаха-динозавра, у скам’янілості якого виявили сотні камінців у стравоході. Дослідники припускають, що саме це могло стати причиною його смерті.

Про це повідомило видання The Independent.

Вид отримав назву Chromeornis funkyi — на честь техно-фанкового дуету Chromeo. За словами науковців, ця знахідка може допомогти краще зрозуміти еволюцію птахів і причини, через які частина давніх пернатих не пережила масове вимирання.

Реклама

Скам’янілість віком близько 120 мільйонів років зберігається в Музеї природи Шаньдун Тяньюй у Китаї. Авторка роботи, палеонтологиня Цзінмай О’Коннор, розповіла, що під мікроскопом помітила незвичне скупчення каменів біля кісток шиї.

Подальший аналіз показав: каміння було проковтнуте за життя тварини, а не потрапило до решток випадково. Рентгенівська комп’ютерна томографія виявила понад 800 дрібних камінців і глиняних кульок у стравоході. Така кількість значно перевищує обсяги гастролітів — каменів у м’язовому шлунку, які сучасні птахи ковтають для подрібнення їжі.

За словами дослідників, ці камені не виконували функцію травлення. Вчені припускають, що тварина могла бути хворою і проковтнула надмірну кількість сторонніх предметів. Імовірно, вона намагалася позбутися їх, але маса застрягла у стравоході, що призвело до задухи.

За розміром Chromeornis funkyi був приблизно як сучасний горобець і мав подібні риси до більшого викопного птаха Longipteryx. Він належав до групи енантіорнітинів — найпоширеніших птахів крейдяного періоду. Після падіння астероїда ця група повністю зникла.

Реклама

«Під час тієї екологічної катастрофи енантіорнітини перетворилися з найуспішнішої групи птахів на справжнє зникнення. Розуміння того, чому вони були успішними, а також чому вони були вразливими, може допомогти нам передбачити хід масового вимирання, в якому ми зараз перебуваємо», — сказала О’Коннор.

Нагадаємо, риба, яка створює генетичні копії себе, давно вважалася еволюційною загадкою. Тепер науковці з’ясували, який механізм у її геномі допомагає уникати мутаційного занепаду.