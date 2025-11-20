У Китаї знайшли справжнього "печерного єдинорога": ця істота живе під водою в абсолютній темряві

Риба-єдиноріг Sinocyclocheilus longicornus / Фото: Xu. C. et al., 2023 ZooKeys (CC BY 4.0)

Дослідники, які проводили обстеження карстових печер у південному Китаї, виявили новий унікальний вид риб, який назвали Sinocyclocheilus longicornus (що можна перекласти як «Китайська круглогуба риба з довгим рогом»). Ці істоти, яких вже охрестили «печерними єдинорогами», мають бліду, майже безбарвну шкіру, невеликі деградовані очі та вирізняються незвичайною рогоподібною структурою на чолі, призначення якої вчені досі намагаються з’ясувати.

Про це пише науково-популярне видання IFLScience.

Народжені у темряві: як риби пристосувались до життя в печері

Новий вид належить до роду Sinocyclocheilus, який після цього відкриття включає вже 77 видів риб. Ці істоти живуть виключно у підземних карстових печерах Китаю, 13 з яких знайдені в провінції Гуйчжоу. Назва longicornus походить від латинських слів longus («довгий») та cornu («ріг»).

Ця риба є типовим представником печерної фауни, що еволюціонувала в умовах повної темряви:

Вона має примарний білуватий вигляд через відсутність пігментації в лусці.

Її очі є деградованими та маленькими, що означає, що риба практично не бачить, оскільки в темряві очі не потрібні.

Довжина риби коливається від 10 до 15 сантиметрів.

Загадковий ріг та унікальний ареал

Унікальність риби-єдинорога полягає в наявності нерозгалуженої рогоподібної структури на чолі. Дослідники припускають, що цей ріг може бути пов’язаний із життям виду у темряві, оскільки у споріднених риб цього ж роду, які мешкають у більш освітлених водах, ця структура відсутня.

Зразки нового виду були виявлені у невеликому печерному ставку, розміри якого підкреслюють ізольованість середовища:

Ставок має лише 1,8 метра завширшки.

Глибина водойми становить менше ніж 1 метр.

Дослідники сподіваються, що порівняння умов навколишнього середовища з іншими рогатими видами в межах цього роду допоможе остаточно розкрити призначення цього дивного рогу.

