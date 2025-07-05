У Китаї знайшли унікальну колекцію інструментів: їм близько 300 тисяч років (фото)

Археологічні раскопки / © iflscience.com

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Вчені виявили унікальну колекцію дерев’яних інструментів, яким близько 300 тисяч років, на археологічному об’єкті Гантанцин на південному заході Китаю.

Про це пише IFLScience.

Ці знаряддя, спеціально розроблені для збору рослин, демонструють високий рівень технологічної майстерності давніх гомінінів у субтропічному середовищі, а також те, що вони в значній мірі покладалися на рослинну їжу — ківі, горіхи та коренеплоди.

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Професор Бо Лі, автор дослідження, розповів, що в Європі 300 тисяч років тому вже панував середньопалеолітичний період з розвиненою кам’яною технікою, тоді як у Східній Азії змін у кам’яних артефактах майже не спостерігалось до появи сучасної людини 40-45 тисяч років тому. Однак знайдені дерев’яні інструменти радикально змінюють це уявлення, відкриваючи нові горизонти у розумінні культури палеолітичної Східної Азії.

Інструменти, переважно з сосни, містять великі копальні палиці та менші гачкоподібні знаряддя, які могли використовуватись для зрізання коренів. Важливо, що дерев’яні артефакти такого віку дуже рідкісні, адже дерево швидко розкладається.

Щодо того, хто створив ці інструменти, Бо Лі вважає, що це могли бути денисівці — близькі родичі неандертальців, які населяли Східну Азію та володіли високим рівнем інтелекту і технологій.

«Денисівці співіснували з неандертальцями в Сибіру і виготовляли складні кам’яні знаряддя, тому немає сумнівів, що вони були розумними і просунутими», — зазначив професор.

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Дослідники припускають, що гомініни стратегічно використовували ресурси узбережжя озера, приносили із собою спеціально виготовлені інструменти для збору підземних частин рослин, що підтверджує важливість рослинної їжі у їхньому раціоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що археологи знайшли стародавнє місто, якого не було на картах.