У людській ДНК знайшли вірусний код, що керує генами та впливає на розвиток

ДНК / © businessinsider.de

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Близько 45% людського геному складається з залишків вірусів. Нове дослідження доводить: ці фрагменти не «сміття», а важливий регулятор експресії генів.

Про це повідомило видання Yahoo.

Міжнародна команда науковців знайшла докази того, що частини людської ДНК, які колись вважалися залишками давно вимерлих вірусів, насправді впливають на регуляцію генів. Йдеться про транспоновані елементи — так звані «стрибаючі гени», які становлять близько 45% нашого геному.

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Науковці запропонували інноваційний метод класифікації цих елементів за еволюційною спорідненістю. Вони зосередилися на послідовностях MER11, які розділили на чотири підгрупи — від найстарішої до наймолодшої.

Виявилося, що MER11 може відігравати роль у регуляції генів — як свого роду «вмикачі» або «вимикачі» у розвитку клітин. Щоб перевірити ці висновки, команда використала метод lentiMPRA — аналіз 7000 послідовностей у стовбурових клітинах людини та нейронах на ранній стадії розвитку. Найактивнішою виявилася підгрупа MER11_G4: вона найбільш впливала на активність генів.

Таким чином, спадкові фрагменти вірусів, які колись вважались непотрібними, виявилися ключовими елементами регуляції нашого геному.

Нагадаємо, міжнародна команда дослідників розробляє ліки, які здатні блокувати некроз — процес клітинної смерті, пов’язаний зі старінням і хронічними хворобами.

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