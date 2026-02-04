ТСН у соціальних мережах

У лютому очікується парад планет: коли його можна буде спостерігати

Астрономи прогнозують одночасну видимість шести планет.

Парад планет

Парад планет / © Колаж ТСН

У цьому місяці астрономи прогнозують рідкісне видовище — так званий «планетний парад», коли в небі можна буде побачити одночасно шість планет Сонячної системи. Одну з них, Юпітер, можна буде легко розпізнати навіть неозброєним оком.

Про це повідомляють фахівці Королівських музеїв Грінвіча, провідного британського наукового центру з астрономії та астрології, пише видання LADbible.

За їхніми словами, після заходу сонця 28 лютого Меркурій, Венера, Сатурн, Юпітер, Уран і Нептун будуть видимі на небі, хоча повністю одночасно побачити їх буде непросто. Декілька планет розташовуватимуться низько над горизонтом на заході, і сонячне світло та інші об’єкти ландшафту можуть заважати їхньому спостереженню.

Меркурій, Венера, Сатурн і Нептун буде видно на заході невдовзі після заходу сонця, проте Нептун завжди потребує телескопа для спостереження. Уран буде розташований у сузір’ї Тельця і заходить близько півночі, тому його легше буде побачити, якщо використовувати телескоп.

Юпітер, за прогнозами експертів, стане найпомітнішою планетою параду. Він високо підніметься над горизонтом у сузір’ї Близнят і буде видимий протягом більшої частини ночі. Планету можна буде побачити навіть із міських районів з високим рівнем світлового забруднення, де вона матиме вигляд яскравої точки світла на небі.

Астрономи додають, що це явище — лише підготовка до ще захопливішого астрономічного феномену цього року — майже повного сонячного затемнення, яке очікується у Великій Британії 12 серпня. За оцінками фахівців, затемнення буде найкращим, яке можна буде спостерігати у країні від 1999 року. Місяць майже повністю закриє диск Сонця, і під час максимального затемнення буде видно близько 90% сонячного диска.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили нове дослідження, яке виявило, що Юпітер не такий, яким він вважався раніше.

