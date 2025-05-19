У Лохнеського чудовиська з’явилось "дитинча": мисливець показав фото істоти

Лохнеське чудовисько Нессі / © Associated Press

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Мисливець на Лохнеське чудовисько Нессі — Еойн О’Фаодаґайн — розповів, що був приголомшений, коли побачив характерну фігуру, яка з’явилася біля самої поверхні озера Лох-Несс, всього за кілька метрів від готелю. Мисливець спостерігав за водою через вебкамеру.

Про це пише Mail Online.

«Поки я дивився, помітив сильне збурення у спокійній воді Лох-Несса, менш ніж за 30 метрів від пірсу готелю Clansman Hotel. Істота виринула з води та піднялася на кілька футів, а потім швидко зникла у темній глибині озера. На щастя, я вже записував — усе сталося дуже швидко, але я встиг усе зафіксувати на відео», — розповів О’Фаодаґайн.

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На відео істота на короткий момент з’являється на поверхні, і нагадує класичне уявлення про Нессі: з довгою шиєю та горбом позаду.

«Я одразу подумав, що це Нессі — воно було надто велике, щоб бути чимось іншим. Воно точно не схоже на видру чи тюленя, і я ніколи не бачив рибу з шиєю та горбатою спиною. Я був шокований, але водночас щасливий, що, можливо, нарешті зафіксував чітке зображення Лохнеського монстра», — зазначив дослідник.

Еойн вважає, що йдеться про «дитинча» Нессі.

Ймовірне дитинча Лохнеського чудовиська Нессі / © visitinvernesslochness.com

Він припускає, що істота саме полювала, звертаючи увагу на рухи у воді поблизу — ймовірно, рибу.

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«Це молоде Нессі, яке грається зі своєю здобиччю — рибою — перш ніж її з’їсти. Якщо мої спостереження правильні, то це перший випадок, коли ми бачимо на камері в реальному часі, як Нессі полює на свою рибну жертву», — сказав мисливець.

Відео було записане 7 травня на північному кінці озера за допомогою вебкамери біля Clansman Hotel, яку обслуговує організація Visit Inverness Loch Ness (VILN). О’Фаодаґайн часто підключається до цієї вебкамери зі свого дому у графстві Донегол (Ірландія). Протягом років він зробив декілька офіційних записів у Реєстрі спостережень Лохнеського монстра. Але навіть для дослідника це було несподіване відкриття.

«Це спостереження — унікальне. Увесь момент був приголомшливим — побачити, як ця коротка, але вражаюча сцена розгортається просто перед моїми очима», — прокоментував О’Фаодаґайн.

Це спостереження відбулося на тлі підготовки до великого полювання на Нессі, яке щороку відбувається у горах Шотландії. Подія триватиме від 22 до 25 травня і має назву The Quest.

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До слова, раніше професор зоології Оксфордського університету Тім Коулсон спростував існування Лохнеського чудовиська. За його словами, існування Нессі є біологічно неможливим і не має наукових підтверджень. Не було знайдено жодних останків цієї істоти, як і зафіксованих випадків її спіймання в рибальські сіті.

Окрім того, раніше вчені з Нової Зеландії припустили, що Лохнеське чудовисько може бути просто гігантською рибою.