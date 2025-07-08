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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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441
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У липні відбудеться рідкісна астрономічна подія, яка трапляється раз на 12 тисяч років

Рекордне сонячне затемнення триватиме понад 7 хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Затемнення

Затемнення / © Pixabay

Неймовірне астрономічне явище, якого людство не бачило понад 12 тисяч років, готується підкорити небесний простір у липні 2186 року. За даними NASA, 16 липня над частиною Південної Америки відбудеться найдовше повне сонячне затемнення в історії — його тривалість складатиме 7 хвилин і 29 секунд.

Про це повідомили в ECOticias.com.

Тінь затемнення почне свій рух над Тихим океаном, потім вона перетне Панаму, а далі просуватиметься північчю Південної Америки. Найкращі умови для спостереження затемнення будуть у Колумбії, Венесуелі і Гаяні. Зокрема, у Колумбії тінь накриє регіони Чоко, Антіокія, Болівар і місто Буенавентура. Фахівці вважають, що подібного за тривалістю затемнення не було з часів 4000-8000 років до нашої ери.

Повне сонячне затемнення виникає тоді, коли Місяць ідеально розташовується між Землею і Сонцем, повністю перекриваючи сонячний диск і занурюючи місцевість у темряву посеред дня. Хоча затемнення трапляються у світі регулярно — приблизно раз на півтора року, проте бачити таке в одному місці вдається вкрай рідко, а затемнення такої тривалості є справжньою рідкістю.

NASA наголошує, що ця подія стане не лише великим науковим досягненням, але й принесе сильні емоційні переживання для всіх, хто буде свідком цього явища. Майже вісім хвилин світло дня зникне, і це стане унікальним досвідом, який варто готуватися спостерігати з відповідними засобами захисту.

Попри те, що до цієї космічної події ще довгий час, найближчі роки також порадують астрономів і шанувальників зірок. Так, 21 вересня 2025 року на небі можна буде спостерігати затемнення, видиме з Нової Зеландії та Антарктиди, а 12 серпня 2026 року затемнення охопить Гренландію, Ісландію та Іспанію. Колумбія ж матиме кілька можливостей побачити затемнення у найближчі роки, зокрема в 2029, 2031, 2034 роках та у вигляді кільцеподібного у 2038 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені на Марсі знайшли діру діаметром близько 90–100 метрів, яка може вести до схованки інопланетного життя.

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